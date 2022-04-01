Стартует республиканский конкурс «Семья года» 2022 года

Конкурс проводится по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».
Региональный этап проводится в два этапа:
— отборочный тур (на районном уровне) – с 30 марта по 22 апреля 2022 года;
— финальный тур (на республиканском уровне) – с 25 апреля по 6 мая 2022 года.
Стать участниками конкурса могут семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством;
социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой, волонтерской и благотворительной деятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами социальных, волонтерских, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальном образовании, субъекте Российской Федерации;
семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);
семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно — историческому наследию, национальной культуре.
Представления и материалы на победителей республиканского конкурса «Семья года» направляются в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан в электронном виде (sem.mintrud@e-dag.ru) и в печатном виде (г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117).
Электронное письмо с прикрепленными представлениями и материалами на каждую семью направляется в виде одного архивированного файла или ссылки для скачивания материалов с внешних серверов (Яндекс Диск, Облако Маil.ги). В теме письма необходимо указать: «СЕМЬЯ ГОДА».
На каждую семью формируется отдельная папка. Название папки должно содержать фамилию семьи и номинацию, по которой она заявлена (например, «Магомедовы — Многодетная семья»).
На каждую семью, заявленную для участия в республиканском конкурсе, должны быть представлены следующие материалы:
письменное представление на семью (материалы, представляемые в форматах pdf, обязательно дублировать в формате Word);
копии грамот, дипломов, благодарственных писем;
презентация в формате MicrosoftPowerPoint (не более 20 слайдов) и/или видеоролик;
семейные фотографии;
дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи (портфолио, генеалогическое древо, копии публикаций в средствах массовой информации, дополнительные видеоролики и пр.).
представляемые грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть отсканированы и распределены по отдельным папкам (всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные);
Продолжительность видеоролика не должна превышать 2 минуты. В видеоролике должна содержаться информация о составе семьи, ее достижениях, семейных ценностях и традициях.
Представляемые фотографии должны отвечать следующим требованиям:
— JPG или TIFF;
— 300 dpi;
— размер фотографии больше 4мб
— не более 20 штук;
— каждая фотография должна быть подписана (обязательно);
— характер фото — позитивный, отражающий лучшие традиции и взаимоотношения внутри семьи.