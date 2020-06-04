Стартует конкурс на присуждение премий лучшим учителям Республики Дагестан

Министерство образования и науки Дагестана открывает прием заявок на участие в конкурсе премий для учителей за достижения в педагогической работе. Участники конкурса должны иметь педагогический стаж не меньше 3 лет. Министерство образования и науки Дагестана открывает прием заявок на участие в конкурсе премий для учителей за достижения в педагогической работе. Участники конкурса должны иметь педагогический стаж не меньше 3 лет.

Приказ о проведение конкурса «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» подписал Президент страны, документ вышел 28 ноября 2018 года.

Участников будут регистрировать с 14 до 26 июня. Документы можно будет подать онлайн и очно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Список лауреатов сформируют 7 июля, 31 участник финала получит премию. Победителей наградят в День учителя.