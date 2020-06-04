Образование

Стартует конкурс на присуждение премий лучшим учителям Республики Дагестан

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Министерство образования и науки Дагестана открывает прием заявок на участие в конкурсе премий для учителей за достижения в педагогической работе. Участники конкурса должны иметь  педагогический стаж не меньше 3 лет.

Приказ о проведение конкурса  «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» подписал Президент страны, документ вышел 28 ноября 2018 года.
Участников будут регистрировать с 14  до 26 июня. Документы можно будет подать онлайн и очно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Список лауреатов сформируют 7 июля, 31 участник финала получит премию. Победителей наградят в День учителя.

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