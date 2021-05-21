Стартует II Международный театральный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС»

С 26 мая по 1 июня 2021 года в столице Республики Дагестан пройдет II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». В эти же дни состоятся торжества и мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Дагестанского государственного театра кукол.

Организаторами масштабного фестиваля выступают Дагестанский государственный театр кукол (г.Махачкала) и Центр управления авторскими проектами (ЦУАП) Гильдии драматургов России (г. Москва).

Фестиваль пройдет при поддержке Правительства Республики Дагестан, Министерства культуры Республики Дагестан, Государственного центрального музея им. А.А.Бахрушина, Российского центра UNIMA СТД РФ, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ и дагестанского отделения Союза художников РФ.

Свои спектакли представят лучшие кукольные театры России: Астраханский театр кукол — «Тайна белого лотоса», Белгородский государственный театр кукол — «Грешневая каша», Волгоградский областной театр кукол «Пиковая дама», Вологодский областной театр кукол «Теремок» — «Как вам это нравится?», Воронежский государственный театр кукол им. В.А.Вольховского – «Каштанка», Кировский театр кукол им. А.Н.Афанасьева – «Гоголь. СПб», Мытищинский театр кукол «Огниво» — «Поминальная молитва», Рязанский государственный областной театр кукол – «Пегий пес, бегущий краем моря», «Образцовый театр кукол на ходулях» (Евпатория) – «Шоу великанов».

В день торжественного открытия фестиваля Дагестанский государственный театр кукол покажет премьерный спектакль «Маленькие трагедии» по одноименному циклу поэм Александра Пушкина. Помимо этого, в рамках празднования 80-летия театра коллектив дагестанских кукольников представит спектакль по циклу сказок «Тысяча и одна ночь» — «Синдбад-мореход».

Ряд ярких постановок покажут и творческие коллективы Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Так, Бразилия представит на фестивале сразу две постановки: коллектив «Герамундо» — спектакль «Ориши», а театр «Иллюзорио» — спектакль «Вербо». Коллектив из Южно-Африканской Республики «Janni Young Productions» — спектакль «Жар-птица». Коллектив из Индии «Ишара» — постановку «Когда земля станет водой». Кукольная труппа Уханьского художественного театра из Китая представит в рамках фестиваля спектакль «Маленький Конфуций». Гость фестиваля Белорусский театр «Лялька» готовится порадовать дагестанского зрителя показом спектакля «Куклы Тима Талера, или Проданный смех».

Учитывая непростую ситуацию, связанную с пандемией Covid-19, Оргкомитет фестиваля организует онлайн-показы кукольных спектаклей зарубежных театральных коллективов стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики и Белоруссии.

Еще одно важное мероприятие, которое состоится в дни проведения фестиваля – это церемония торжественного подведения итогов Международного конкурса пьес для кукольных театров «Сказки и легенды народов стран БРИКС». Жюри конкурса, возглавляемое известным дагестанским драматургом Гасаном Салиховым, не только оценит мастерство драматургов, но и объявит победителей конкурса.

Кроме того, в рамках II международного фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» запланированы образовательные программы, а также мастер-классы по сценической речи, кукловождению и мастер-классы для начинающих драматургов.

Знаковым событием фестиваля станет экспозиция выставки «Театр – зеркало эпохи», посвященной 80-летию единственного детского театра Дагестана. Выставка охватит исторический период от конца апреля 1941 года и до наших дней. Здесь же будут представлены уникальные фото-экспонаты, афиши, документы, посвященные творчеству Русского драматического театра им. М.Горького, Аварского, Кумыкского и Лакского музыкально-драматических театров Дагестана, а также Московского драматического театра им. М.Ермоловой и Ростовского театра драмы им. М.Горького, работавших в годы вынужденной эвакуации во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Махачкале.