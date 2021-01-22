Стартовало обучение потенциальных депутатов Госдумы

Среди участников образовательного модуля три человека из Дагестана. Один из них заместитель Председателя Молодежного Парламента РД Исрапил Гаджибагомедов.

Кадровый проект «Единой России» «Федеральный ПолитСтартапа» проводится в регионах страны.

Участники пройдут четырехдневный интенсив, куда войдут лекциии, семинары и практические занятия.

Обучающий модуль «Политический лидер» начался 19 января. В нем примут участие лидеры из 15 регионов, которые прошли экспертный отбор среди семи тысяч претендентов.

Из 200 человек отберут 50.

Обучение проходит на площадке Высшей партийной школы в регионах.