Стартовала Всероссийская акция «Расул Гамзатов глазами детей», приуроченная к столетию дагестанского поэта

Первыми стихотворения исполнили актёры театров Дагестана. Любимые стихи прочитают и юные участники из разных субъектов России.

Для участия в онлайн-конкурсе школьникам необходимо прочитать свое любимое стихотворение Расула Гамзатова и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.

Участники будут оцениваться в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. По итогам акции члены жюри выберут по 10 победителей из каждой возрастной категории.

Видеоролики будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ» и в сообществе группы «Культура для школьников» социальной сети «ВКонтакте».