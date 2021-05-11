Стартовала регистрация участников Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн»

С 5 апреля и до конца мая открыт приём заявок на участие в проекте Росводресурсов «Вода.Онлайн». В 2020 году данный проект вошёл в тройку финалистов премии «Серебряный лучик». По словам руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова, данный проект является одним из крупнейших экопросветительских мероприятий в России и его основная задача заключается в экологическом просвещении молодежи. Пройти экоквест можно на сайте www.водныйквест.рф. Все участники мероприятия получат призы и дипломы.

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