Стартовала регистрация на второй сезон Проекта «ТопБЛОГ»

ТопБЛОГ – это образовательный проект платформы «Россия – страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты абсолютно бесплатно обучают всех желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент.

В новом сезоне ключевой акцент Проекта сделан на обучении ведению блогов в российских социальных медиа: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс.Дзен, RUTUBE, Yappy. Помимо этих шести основных треков будущих блогеров ждут три направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».

Участники Проекта получат:

актуальные знания по ведению своего блога;

профессиональное портфолио;

возможность отправиться в блог-тур по России и заключить рекламные контракты;

поддержку профессионального развития после окончания проекта.

Найти подробную информацию о Проекте, а также подать заявку на участие в новом сезоне можно на сайте https://topblog.rsv.ru. Регистрация продлится до 23 мая 2022 года.