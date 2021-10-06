Стартовала программа обучения цифровым профессиям

Минцифры России сообщает, что в сентябре началось обучение по 29 новым программам проекта «Цифровые профессии».

Проект является частью национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет получить ИТ-образование за половину стоимости.

В сентябре открылись такие курсы, как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб- разработка, Разработчик C++ и другие. Их предоставили Нетология, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ.

Пройти обучение могут граждане, которым исполнилось 16 лет, имеющие диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.

Слушатели приступают к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором.