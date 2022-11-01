Стартовала осенняя призывная кампания

Частичная мобилизация завершена – об этом заявил президент страны Владимир Путин. Министр Обороны России Сергей Шойгу отметил, что задание по мобилизации выполнено и других заданий не планируется. Также Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу с 1 ноября.

Напомним, что по сообщениям Генштаба, солдат-срочников не будут задействовать в специальной военной операции. Мы спросили у жителей Махачкалы, знают ли они разницу между срочной службой и частичной мобилизацией.

Источник: https://rgvktv.ru/obshchestvo/85636