Стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда»

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей. 85 истинных талантов из разных частей страны. Они соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определит двух победителей проекта.

Состав участников:

Каждый из 85 регионов России представлен в конкурсе одним юнитом. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. Допускаются, как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана.

Основные критерии отбора:

Сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Возраст: с 16 лет (включительно). Мужчины и женщины приблизительно в равной пропорции. Разные типажи, стилистика исполнения, тембры. Интересный с точки зрения драматургии “бэкграунд” каждого участника. Граждане Российской Федерации.

Представление участников:

Задача Всероссийского конкурса “Новая Звезда” — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России. Поэтому, в соответствие с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет и о нем самом.

Это 85 презентационных роликов, длительностью 40 секунд, выполненных в единой стилистике, но отражающих особый характер каждого из участников.

Жюри:

Члены жюри — 5 человек (в составе могут быть специально приглашенные на один выпуск музыканты) — настоящие звезды музыкального небосклона, среднее и старшее поколения, разнохарактерные, но непременно заслуженные и вызывающие абсолютное доверие у зрителей. Председатель жюри – Максим Исаакович Дунаевский.

Главный приз:

85 конкурсантов сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз- предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение (1 000 000 рублей).

Основные Этапы конкурса:

Этап Первый

(не эфирный, освещается только в рамках соц. сетей и новостных выпусков телеканала «Звезда»)

Предварительный кастинг.

На уровне каждого региона объявляется набор вокалистов, после чего всех конкурсантов отбирают и утверждают музыкальные продюсеры конкурса «Новой Звезда».

Предварительный кастинг имеет две составляющие:

Основную – очный кастинг в Москве, куда съезжаются участники из всех 85 регионов страны, возможны дополнительные кастинги в других регионах.

Online – рассмотрение и выбор среди анкет тех, у кого не было возможности приехать на очный кастинг и кто разместил заявку в интернете.

Освещение предварительных кастингов проходит на уровне размещения информации в различных СМИ (новостные сюжеты, репортажи, статьи) о ходе проведения предварительного отбора.

Этап Второй (эфирный).

Конкурсные прослушивания: в эфире 31 декабря 2020

На данном этапе выступления исполнителей оценивают только члены жюри.

Восемь концертов — выпусков программы в традиционных декорациях конкурса «Новой Звезда».

В финале каждого концерта-прослушивания жюри должно определить самых сильных исполнителей. Число прошедших в полуфинал от каждого концерта – не ограничено. Главное, чтобы по итогам всех концертов определились 24 полуфиналиста. Два полуфинала – по 12 юнитов в каждом.

Этап Третий (эфирный).

Два полуфинала : в эфире 2 и 3 января 2021

(Участники исполняют абсолютно новые песни, написанные специально для конкурса «Новая Звезда-2021»а также свои авторские, при необходимости доработанные совместно с саунд – продюсерами конкурса ).

Проводятся в формате зрелищных шоу-концертов с приглашенными звездами и усложненными постановочными номерами.

Первый полуфинал – 12 участников. Жюри оценивает премьерные песни участников и называют 6 сильнейших.

Второй полуфинал – 12 участников. Жюри оценивает премьерные песни участников и называют 6 сильнейших.

В финал попадают 12 лучших. После выхода в эфир двух полуфиналов, объявляется Всероссийское смс – голосование за лучшего участника из всех прошедших в полуфинал.

Финал — Гала концерт: в эфире 4 января 2021.

Шоу-концерт 12 сильнейших вокалистов на знаменитой концертной площадке. Приглашенные звезды Российской эстрады. Как и в предыдущем сезоне победителя Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда- 2021» будет два. Одного определяет жюри проекта, второго телезрители путем голосования. Оба победителя получают 1 000 000 миллион рублей.

РЕПЕРТУАР:

На начальных этапах участники исполняют уже известные песни, либо кавер-версии.

*Допустимо исполнение авторского репертуара, но только в исключительных случаях, если продюсерский состав конкурса посчитает это уместным.

На этапах полуфинала и финала – участники исполняют премьерные песни, написанные известными эстрадными авторами специально для проекта.

*Допускается исполнение авторского материала, при необходимости доработанного совместно с саунд – продюсерами конкурса «Новая Звезда» 2021.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ONLINE-ЗАЯВКИ:

В кастинге Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» 2021, могут принять участие ГРАЖДАНЕ РФ от 16 лет (включительно), музыкальные группы. Участники имеют право ПРЕДСТАВЛЯТЬ только тот РЕГИОН РФ, в котором ПРОПИСАНЫ, либо РОЖДЕНЫ (с условием, что творческая биография тесно связанна с данным регионом). В иных случаях заявки будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Для того чтобы ваша заявка была принята, необходимо: 1. Скачать и заполнить анкету участника (АНКЕТА: https://vk.com/doc-78615465_536158006 ). ВНИМАНИЕ: Анкета должна быть в формате doc либо docx.

2. Подготовить ВИДЕОЗАПИСИ с вашим исполнением и ВИДЕОПРИВЕТСТВИЕ (подробно о нём читайте в анкете) в качестве не ниже 720р горизонтальный формат (допустимы ссылки на youtube, ВК, файлообменники), (не менее 2-х). Все записи должны иметь названия (исполнитель — название песни). Ссылки на видео указывать ТОЛЬКО в письме (в анкете НЕ указывать их). Запись должна быть актуальной (не старше 1 года)

3. Подготовить АУДИОЗАПИСИ песен на русском или иностранном языке в формате mp3 (не менее 3-х). Ссылки на аудио не принимаются! Все записи должны иметь названия (исполнитель — название песни). Запись можно сделать хоть на телефон, важно, чтобы по ней могли оценить ваши вокальные способности. Аудиозаписи должны отличаться от отправленных видеозаписей.

4. Подготовить свои/группы ФОТО (не менее 4-х, не более 8-ми).

5. Вложить в электронное письмо все подготовленные материалы (анкета, видео, аудио, фото). Также допустимо использование ссылок на файлообменники. Объём всех вложений не должен превышать 300 МБ.

6. В ТЕМЕ письма указать: «Новая Звезда 2021», ФИО/название группы, город/регион, который представляете» (например, «Новая Звезда 2021, Иванов Иван Иванович, Белгород/Белгородская область»). ВНИМАНИЕ: Регион вы можете представлять только тот, в котором Вы прописаны или родились и Ваша творческая биография тесно связана с данным регионом.

7. Отправить заявку с помощью e-mail почты/электронного ящика (заявки сообщениями из соц.сетей не принимаются) по адресу: new-star.promo@yandex.ru

Все вложения, анкета и ссылки должны быть в одном письме. ДУБЛИРОВАТЬ заявку ЗАПРЕЩЕНО! Все материалы, указанные выше – это критический минимум, без которого ваша заявка рассмотрена не будет.

После подачи заявки, в ТЕЧЕНИЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ вам придет ответ о том, что заявка принята. Если заявка подана неправильно/без какого-либо материала, вам придёт ответ с просьбой её отредактировать. МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ ССЫЛКИ НА ВИДЕО В VK и ОК. ВИДЕО ДОЛЖНО БЫТЬ ЛИБО В YouTube либо на файлообменнике (срок хранения не меньше 10 дней). P.S. Список участников конкурса «Новая Звезда» (исполнителей, прошедших кастинг) опубликуем после окончания всех кастингов. Даты неизвестны, следите за новостями. Следите за самыми горячими новостями проекта и принимайте активное участие в официальной группе в VK: https://vk.com/newstartv

Ссылка на промо конкурса «Новая Звезда 2021»: https://youtu.be/QCex-9fqLaQ