Стартовал Республиканский конкурс «Золотые правила нравственности»

Сегодня, 16 ноября, во всех муниципалитетах Дагестана стартовал масштабный конкурс «Золотые правила нравственности». Его организаторами являются Муфтият РД и Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана.

Официальное открытие прошло на базе Медицинского колледжа им. Башларова.

Поприветствовать участников пришли министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, заместитель муфтия республики Ахмад Магомедов, ректор Дагестанского гуманитарного института Нухкади Бахмудкадиев, депутат Народного Собрания РД Магомед Алиханов и др.

В своем слове руководитель Миннаца Энрик Селимов отметил: «Вспоминаю 2020 год, когда конкурс прошёл с большим размахом и сейчас приятно удивлён, что в этом году принимает участие ещё большее количество школ, ссузов и вузов. Мы готовы поддерживать этот проект, как один из самых передовых и необходимых для нашего общества».

Селимов, говоря о важности проведения такого конкурса, обратился к тому, что сегодня происходит в братской Украине. «Ещё в годы Великой Отечественной войны бандеровцы перешли на сторону врага и убивали солдат Красной армии. Красное знамя Победы, с которым выходила бабушка в те годы, сегодня просто растоптали. Это наглядный пример того, когда люди получили образование, но при этом нет никаких нравственных ориентиров. Потому данный конкурс востребован во все времена».

Далее выступил заместитель муфтия Республики Дагестан, доктор исламских наук Ахмад Магомедов.

«Важнейшим компонентом духовной культуры общества является – нравственность. Она определяет отношение человека к себе, людям, к обществу, к друзьям, родителям, к животным, к природе и т.д. Нравственность является важнейшим составным фактором жизни наций. Хорошие нравы в обществе – это стимул для развития и прогресса. Упадок нравов приводит к гибели нации. История не даст соврать свидетелями упадка скольких империй, государств мы являемся. Сегодня важно остановить нравственный кризис и обратить внимание на духовное развитие человека. Есть хадис Пророка, мир ему и благословение, в котором говорится: «Я был послан для того, чтобы довести нрав людей до совершенства», – сказал богослов.

По его словам, те установки, моральные основы, которые заложил Посланник Аллаха, мир ему и благословение, остаются непоколебимыми, актуальными и сегодня, потому что учение Пророка, мир ему и благословение, соответствует разуму, сердцу и никоим образом не противоречит природе человека.

Масштабность проводимого конкурса отметил и депутат Народного Собрания Республики Дагестан Магомед Алиханов. «В то время, когда Запад взял курс на обесчеловечивание общества, мы видим, как Президент России Владимир Путин поддерживает традиционные ценности. Треть численности Дагестана – это молодёжь. Конечно же, без нравственного воспитания может получиться опасное общество, потому проведение такого конкурса актуально и важно», – подчеркнул он.

К собравшимся также обратились ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев, директор Медицинского колледжа им. Башларова Руслан Мамаев, руководитель отдела просвещения Муфтията РД Гусейн Гаджиев.

Далее студенты приступили к выполнению тестовых заданий, которые были составлены по книге Муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Афанди Абдулаева.

Отметим, что конкурс проводится в республике с 2018 года. В этом году он приурочен к Году образования в Республике Дагестан. О своём участии заявили более 30 тысяч школьников и студентов. Конкурс пройдёт среди молодежи от 14 до 35 лет – учащихся школ, ссузов и вузов. Отборочный этап представляет собой тестирование, проходит он индивидуально. Далее пять лучших участников (командный этап) от каждой образовательной организации встретятся и сыграют в интеллектуальную игру по книге «Благонравие праведников», в финале конкурсантам предстоит показать театрализованную постановку.