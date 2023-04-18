Стартовал приём заявок на очередной Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России 2023»

Почему дагестанцы должны принять участие в чемпионате?

Это уникальная возможность:

• заявить о себе;

• найти новых клиентов;

• наработать репутацию профессионала и супергероя в мире сантехники;

• получить признание и поднять престиж профессии.

Чтобы дойти до финала, необходимо принять участие в 3 отборочных этапах:

1. Видеовизитка от команд-участников. Расскажите о себе на всю страну!

2. Школа Сантехмена. Участники проводят профориентационные занятия для школьников и студентов.

3. Добро согревает. Мастера безвозмездно меняют и ремонтируют сантехнику ветеранам боевых действий и другим нуждающимся.

Профессиональную и непредвзятую оценку работ участников на финале гарантирует председатель жюри Всероссийского Чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» и международный эксперт WorldSkills Russia Евтюхин Алексей Владимирович.

Финал Чемпионата состоится в ноябре 2023 года.

Организаторы Чемпионата предлагают начинать делать добрые дела уже сейчас. Кстати, чем больше добрых дел, тем больше шансов оказаться среди лучших — за каждое доброе дело начисляется +5 баллов к рейтингу участников. Ещё это классная возможность показать свое мастерство и заявить о себе – организаторы с удовольствием расскажут о Ваших достижениях на своих ресурсах!

Зарегистрироваться на Чемпионат можно по ссылке.