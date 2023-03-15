Стартовал прием заявок на участие в акции «Подвиг села: наставник»

В рамках Всероссийского проекта «Подвиг села: наставники», приуроченного к Году педагога и наставника в Российской Федерации, проводится одноимённая сетевая акция «Подвиг села: наставники».

Участниками акции могут стать интернет-пользователи, которые в рамках Акции разместили тематические посты в своих аккаунтах в социальной сети ВКонтакте и направили заявку через сайт организатора www.rssm.su с указанием ссылки на публикацию.

Участникам акции необходимо под едиными хэштегами #ПодвигСела, #ПедагогНаставник, #СельскийУчитель, #РССМ опубликовать в социальной сети ВКонтакте тематические посты с фотографиями и историями о трудовых заслугах педагогических работников на селе, в том числе осуществляющих наставническую деятельность и имеющих почётные звания и награды.

Публикации должны включать описание истории героя, а также то, что делает сам участник сетевой акции в настоящее время для развития своей малой Родины.