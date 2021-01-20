Стартовал прием заявок для участия в проекте «100 школ»

С 20 января стартует приём заявок на участие в проекте «100 школ». На реализацию данного проекта в текущем году предусмотрено региональное финансирование в размере 200 миллионов рублей. Однако, в этом году был изменён порядок проведения конкурсного отбора, соответственно Минэкономразвития РД рекомендует обеспечить подготовку необходимой для участия в проекте документации в соответствии с нововведениями. Так, в проекте не могут принять участие те учреждения, которые не включены в реестр общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонтирования, который ежегодно формирует Минобрнауки РД. Прием заявок в проект «100 школ» продлится до 25 марта 2021 года. Дополнительная информация по тел 8(8722) 68-01-34.

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