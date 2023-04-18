Общество

Стартовал новый сезон конкурса «Большая перемена» 

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Регистрация участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» открыта на платформе большаяперемена.онлайн до 15 мая 2023 года.

Конкурс является флагманским проектом Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года. В 2022 году
к нему присоединились более 3,9 миллионов учеников 5 – 10 классов российских школ, студентов СПО и иностранных граждан.
Конкурс проходит по 12 «вызовам» – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. Первые этапы «Большой перемены» проходят дистанционно на платформе  Большаяперемена.онлайн.

Участники смогут пройти профессиональные тестирования, которые помогут им определить, в каком из тематических направлений двигаться дальше, а также получить рекомендации по личностному развитию.

Кроме того,  в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры – ведущие российские компании, вузы и общественные организации.
Впервые в этом году очные полуфиналы конкурса пройдут по вызовам «Большой перемены». В них одновременно будут участвовать студенты колледжей и старшеклассники.

Финалы конкурса для школьников состоятся на базе Международного детского центра «Артек». Финал среди студентов СПО пройдет в Нижнем Новгороде.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5 – 7 классов (300 человек) смогут отправиться в образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов станут 150 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование.

150 учеников 8 – 9 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. 600 человек – по 100 тысяч рублей.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 призеров – по 200 тысяч рублей. 100 победителей среди студентов младших курсов – по 200 тысяч рублей, 200 призеров среди студентов младших курсов – по 100 тысяч рублей.

Топ-50 образовательных организаций, подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников и студентов СПО, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и также смогут пройти повышение квалификации.

В новом сезоне «Большой перемены» помимо российских школьников также смогут принять участие граждане зарубежных государств в возрасте от 14 до 17 лет, свободно владеющие русским языком, а также российские соотечественники, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации. По итогам победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в российских вузах.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Генеральные партнеры конкурса – ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, Госкорпорация «Роскосмос».

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:
Ксения Парненкова, +7 (968) 082-25-22, press@peremena.team
Диана Джиоева, + 7 (928) 858-01-59

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