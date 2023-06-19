Стартовал новый обучающий курс для администраторов госпабликов

Администраторы госпабликов Дагестана могут бесплатно пройти обучающий онлайн-курс по развитию сообществ госорганизаций. Участники узнают, как создать правильный тип сообщества, оформить его для старта и подтвердить статус официальной страницы через Госуслуги.

Курс разработан VK и АНО «Диалог» и расскажет о необходимых инструментах: от черного списка и приложений до чат-ботов и инструментов продвижения ВКонтакте. Он подойдет всем госорганам и организациям, которые хотят сделать свою официальную страницу ВКонтакте полезной и интересной для аудитории: от школ и детских садов до музеев и министерств.

Длительность: 28 дней, 14 уроков

Пройти обучение можно по ссылке.