Общество

Стартовал новый обучающий курс для администраторов госпабликов

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Администраторы госпабликов Дагестана могут бесплатно пройти обучающий онлайн-курс по развитию сообществ госорганизаций. Участники узнают, как создать правильный тип сообщества, оформить его для старта и подтвердить статус официальной страницы через Госуслуги.

Курс разработан VK и АНО «Диалог» и расскажет о необходимых инструментах: от черного списка и приложений до чат-ботов и инструментов продвижения ВКонтакте. Он подойдет всем госорганам и организациям, которые хотят сделать свою официальную страницу ВКонтакте полезной и интересной для аудитории: от школ и детских садов до музеев и министерств.

Длительность: 28 дней, 14 уроков
Пройти обучение можно по ссылке.

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