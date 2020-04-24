Стартовал конкурс «Самоизоляция с пользой»

Если вам удается проводить время всеобщей самоизоляции с пользой для себя и своей семьи, то Вы можете принять участие к конкурсе Министерства по национальной политике и делам религий республики «Самоизоляция с пользой».

В конкурсе может принять участие каждый, кто рационально подошел к свободному времени и потратил его на достижение новых целей и полезных задач.

Чтобы стать конкурсантом нужно: 1. Быть подписанным на страницу министерства @minnacrd. 2. Разместить репост о конкурсе в своем аккаунте. 3. Опубликовать фото или видео материал о вашем времяпрепровождении. 4. В своей публикации отметить @minnacrd. Финал конкурса будет 20 мая, где ценными призами будут награждены три победителя.