Стартовал IX Международный межрелигиозный молодежный форум

После гимнов Российской Федерации и Республики Дагестан слово было предоставлено заместителю председателя правительства РД Рамазану Джафарову.

Вице-премьер отметил, что форум уже является знаковым для республики, который внес заметный вклад в развитие межконфессиональных отношений. «Но сегодня мир изменился, на рубежах России неспокойно и новые вызовы, в числе которых специальная военная операция по денацификации и демилитаризации в Украине требует дополнительных усилий для консолидации общества. Коллективный Запад вооружает нацистов, вводятся санкции против нашей страны – все это делается с целью ослабить Россию и подчинить ее своей воле. Сейчас укрепление общероссийской идентичности и сплочение вокруг национального лидера должны считать главным приоритетом», – отметил вице-премьер дагестанского правительства.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам акцентировал внимание не изменившуюся мировую повестку: «Тот цивилизованный мир, который трактовал нам как жить, вдруг оказался не таким красивым. И никто на диалог не желает идти. По плодам узнаете их», – процитировал Священное Писание религиозный деятель.

«Когда Христос говорит о мире, он говорит о мире в душе человека. И лишается этого мира человек, когда живет распутно, не по законам Божьим», – отметил архиепископ. «Идущая в Украине спецоперация не за территории и города, а за души и умы. И первым героем на этом пути стал дагестанец Нурмагомед Гаджимагомедов, который проявил дагестанский дух. И каждый воин, который воюет там, побеждает самого себя. И мы все должны быть с ними на фронте нашей души, проводить спецоперацию в своей душе, а маленькая победа над собой – это истинная борьба», – подытожил владыка.

Помощник Муфтия РД Мухаммадрасул Саадуев поприветствовал участников и гостей от имени муфтия РД, шейха Ахмада-Афанди Абдулаева. В частности, он отметил, что «Запад бросает нам очень опасные вызовы и с новой силой пытается распространить безбожие и религиозное невежество. Именно безбожие позволяет управлять умами. Нас всех объединяет борьба с безнравственностью, а Запад не перестает привлекать нас внешней красотой. И мы все обязаны защищать нашу молодежь от этих вызовов».

Главный военный раввин России Аарон Гуревич напомнил, что Дагестане исторически относился к Хазарскому каганату и в республике комфортно себя чувствуют все конфессии. «А коллективный Запад продолжает распространять секуляризм, цивилизационные конфликты, безнравственность. И представители авраамических религий, взявшись за руки, должны осознать, что можем быть вместе противостоять этим угрозам», – констатировал раввин.

Представитель буддийской централизованной организации Калмыкии Сергей Киришов отметил, что «путь к счастью у всех религиозных людей один: это щедрость, нравственность, терпение, молитва, и, отличаемся мы только внешне». Он зачитал Приветственный адрес от имени министра культуры Калмыкии.

Религиозные деятели традиционных конфессий сошлись на том, что только взаимодействия, консолидация и сплоченность помогут сохранить мир, дать отпор внешним рискам и успешнее решать внутренние проблемы. Форум проходит в условиях Специальной военной операции в Украине и в этой ситуации от религиозных деятелей, всего общества требуется теснее сомкнуть свои ряды, забыть противоречия, поддержать власти.

После официальной части была дана концертная программа.