Старт весеннего призыва

В России стартовал весенний призыв. Согласно официальным данным, в рамках весенней кампании планируется призвать в ряды Вооруженных Сил России почти сто пятьдесят тысяч человек.

По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем на десять тысяч человек.

Призывные мероприятия пройдут с 1 апреля по 15 июля. Что касается призывного возраста, то тут нет никаких изменений – с восемнадцати до двадцати семи лет. В последнее время все громче звучали предположения о повышении призывного возраста с двадцати одного года до тридцати лет, однако, на данный момент поправки к закону пока не приняты.

В Агульском районе в соответствии с установленным план-графиком 3 и 4 апреля начала свою работу медицинская комиссия, которая призвана оценить состояние здоровья будущих военнослужащих.

Медосвидетельствование проводят специалисты Агульской ЦРБ. В общей сложности вызову на медицинскую комиссию в муниципалитете подлежат несколько десятков юношей призывного возраста. В рамках медкомиссии специалисты не ставят диагнозы и не назначают медикаменты и соответствующее лечение, в их обязанности входит анализ имеющихся заболеваний, подтвержденных документально. Это необходимо с целью определения категории призывников для прохождения военной службы.

Медицинские комиссии проводились при участии представителей военного комиссариата Хивского и Агульского районов Республики Дагестан, главврача Агульской ЦРБ Магомедзагида Багаудинова и заместителя главы МО «Агульский район» Назима Юсуфова.

В течение двух дней для прохождения призывной комиссии будут приглашены юноши призывного возраста со всех сел муниципалитета. На медицинскую комиссию призывника вызывают повесткой установленного образца. После завершения осмотра будет выдано «медицинское заключение», которое будет содержать оценку здоровья кандидатов армейской службы.

А. Магомедова