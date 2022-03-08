Старт предметных декад

С началом марта в общеобразовательных

учреждениях муниципалитета стартовали

предметные декады.

Мероприятие инициировано МКУ «Отдел

образования» МО «Агульский район» в целях

повышения интереса обучающихся к предметам, развития индивидуальных, творческих, интеллектуальных способностей учащихся и расширения их кругозора.

Декада наук стала для школ муниципалитета уже традиционным мероприятием, которое способствует комплексному развитию образовательной сферы района. Ведь предметные декады дают возможность школьникам проявить свои знания и в соревновательном контексте продемонстрировать свои общеобразовательные навыки. Кроме того, предметные декады способствуют профессиональному диалогу педагогов, выработки индивидуальных профессиональных навыков с опорой

на педагогические приемы и методы более

опытных учителей, чей профессионализм и

мастерство вырабатывались годами учительства.

Второго марта 2022 года учителя русского

языка и литературы разных школ встретились в МКОУ «Тпигская СОШ».

Мероприятие, состоявшееся под руководством Мирзоевой А.А. и Гаджимурадовой Э.Р., объединило не только филологов, но и учащихся четырёх школ района. Названием декады педагоги определили словосочетание

«Лингвистическое турне», которое подчеркивает задачи мероприятия. Они заключаются в актуализации процесса обучения и необходимости интегрирования в образование современных педагогических методик, с сохранением фундаментальных основ преподавания общеобразовательных дисциплин. Такой формат предполагает кооперацию новых методик образования с классическими методами. В ней одновременно заключены несколько тенденций современного образования, такие, как гуманизация и информатизация.

Единство этих и других основ направлено, в конечном итоге, на повышение общего

уровня современного образования и расширения кругозора, а также общеобразовательного уровня подрастающего поколения.

По словам учителя русского языка и литературы МКОУ «Тпигская СОШ» Аминат Алиевны Мирзоевой, изо дня в день учителя работают над формированием читательской и лингвистической грамотности детей, что является фундаментальным навыком, необходимым для развития грамотной личности с правильной речью и богатым словарным запасом, возможностью правильно изъясняться в соответствии с канонами языкознания. Мирзоева А.А. отмечает высокую динамику декады, активное участие детей, что способствует формированию творческих навыков и расширению знаний по русскому языку и литературе.

Высокопрофессиональное жюри мероприятия объединило учителей русского языка из школ муниципалитета. В их числе и Баджаева Таибат Исрафиловна. Она отметила необходимость соревновательного элемента в мероприятиях общеобразовательного формата, который способствует активизации учащихся на пути к новым знаниям.

Этот аспект подтвердила и Аюбова Динара Шабановна. По словам педагога, дети всегда с радостью участвуют в декадах. Во-первых, это расширяет их кругозор, приносит им

новые знания, во-вторых, помогает продемонстрировать свои достижения и порадовать тем самым своих учителей.

Одним из участников декады по русскому

языку и литературе стал девятиклассник Курбанов Расим. Он крайне ответственно относится к изучению русского языка, потому что этот предмет является обязательным для сдачи в рамках государственных итоговых аттестаций. По словам ученика, декада позволяет

на практике проверить свои знания, оценить

их на деле, еще раз подготовиться к экзаменам, критически оценив уровень своих знаний.

Таким образом, декада — это прекрасное

мероприятие как для учителей, так и для учащихся.

Наряду с декадой русского языка состоялась

декада и английского языка, в которой приняли участие преподаватели английского языка и учащиеся школы.

Предметные декады запланированы и в

других школах муниципалитета. Данные мероприятия продлятся до апреля 2022 года.

Педагоги-предметники в школах муниципалитета подготовили в рамках своих общеобразовательных дисциплин множество интересных викторин для учащихся.

Напомним, декады в школах муниципалитета проводились неоднократно, в этом году

общеобразовательные учреждения муниципалитета вновь поделены на зоны по три — четыре школы. И в этом году старт научных декад прошел крайне активно, придав тем самым динамичный характер всему мероприятию.

Алена Магомедова