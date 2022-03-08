Старт предметных декад

С началом марта в общеобразовательных
учреждениях муниципалитета стартовали
предметные декады.
Мероприятие инициировано МКУ «Отдел
образования» МО «Агульский район» в целях
повышения интереса обучающихся к предметам, развития индивидуальных, творческих, интеллектуальных способностей учащихся и расширения их кругозора.
Декада наук стала для школ муниципалитета уже традиционным мероприятием, которое способствует комплексному развитию образовательной сферы района. Ведь предметные декады дают возможность школьникам проявить свои знания и в соревновательном контексте продемонстрировать свои общеобразовательные навыки. Кроме того, предметные декады способствуют профессиональному диалогу педагогов, выработки индивидуальных профессиональных навыков с опорой
на педагогические приемы и методы более
опытных учителей, чей профессионализм и
мастерство вырабатывались годами учительства.
Второго марта 2022 года учителя русского
языка и литературы разных школ встретились в МКОУ «Тпигская СОШ».
Мероприятие, состоявшееся под руководством Мирзоевой А.А. и Гаджимурадовой Э.Р., объединило не только филологов, но и учащихся четырёх школ района. Названием декады педагоги определили словосочетание
«Лингвистическое турне», которое подчеркивает задачи мероприятия. Они заключаются в актуализации процесса обучения и необходимости интегрирования в образование современных педагогических методик, с сохранением фундаментальных основ преподавания общеобразовательных дисциплин. Такой формат предполагает кооперацию новых методик образования с классическими методами. В ней одновременно заключены несколько тенденций современного образования, такие, как гуманизация и информатизация.
Единство этих и других основ направлено, в конечном итоге, на повышение общего
уровня современного образования и расширения кругозора, а также общеобразовательного уровня подрастающего поколения.
По словам учителя русского языка и литературы МКОУ «Тпигская СОШ» Аминат Алиевны Мирзоевой, изо дня в день учителя работают над формированием читательской и лингвистической грамотности детей, что является фундаментальным навыком, необходимым для развития грамотной личности с правильной речью и богатым словарным запасом, возможностью правильно изъясняться в соответствии с канонами языкознания. Мирзоева А.А. отмечает высокую динамику декады, активное участие детей, что способствует формированию творческих навыков и расширению знаний по русскому языку и литературе.
Высокопрофессиональное жюри мероприятия объединило учителей русского языка из школ муниципалитета. В их числе и Баджаева Таибат Исрафиловна. Она отметила необходимость соревновательного элемента в мероприятиях общеобразовательного формата, который способствует активизации учащихся на пути к новым знаниям.
Этот аспект подтвердила и Аюбова Динара Шабановна. По словам педагога, дети всегда с радостью участвуют в декадах. Во-первых, это расширяет их кругозор, приносит им
новые знания, во-вторых, помогает продемонстрировать свои достижения и порадовать тем самым своих учителей.
Одним из участников декады по русскому
языку и литературе стал девятиклассник Курбанов Расим. Он крайне ответственно относится к изучению русского языка, потому что этот предмет является обязательным для сдачи в рамках государственных итоговых аттестаций. По словам ученика, декада позволяет
на практике проверить свои знания, оценить
их на деле, еще раз подготовиться к экзаменам, критически оценив уровень своих знаний.
Таким образом, декада — это прекрасное
мероприятие как для учителей, так и для учащихся.
Наряду с декадой русского языка состоялась
декада и английского языка, в которой приняли участие преподаватели английского языка и учащиеся школы.
Предметные декады запланированы и в
других школах муниципалитета. Данные мероприятия продлятся до апреля 2022 года.
Педагоги-предметники в школах муниципалитета подготовили в рамках своих общеобразовательных дисциплин множество интересных викторин для учащихся.
Напомним, декады в школах муниципалитета проводились неоднократно, в этом году
общеобразовательные учреждения муниципалитета вновь поделены на зоны по три — четыре школы. И в этом году старт научных декад прошел крайне активно, придав тем самым динамичный характер всему мероприятию.
Алена Магомедова