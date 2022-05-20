Старшеклассница из Кизилюртовского района спасла тонущего ребёнка

Героические действия школьницы из Кизилюртовского района Дагестана позволили спасти тонущего ребенка. Патимат Гарушева, не раздумывая, бросилась на зов о помощи, а затем уже на выручку подоспели взрослые. Благодаря этим действия все завершилось благополучно.

Данный инцидент прокомментировал Сергей Меликов. По словам Главы Республики Дагестан, Патимат Гарушева — это яркий пример того, что нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды. «Спасибо тебе большое, Патимат! Отдельная благодарность твоим родителям! «, — сказал Глава Дагестана.

Кроме того Сергей Меликов рекомендовал руководству муниципалитета и МЧС Дагестана отметить поступок старшеклассницы должным образом.