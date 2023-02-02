Старшеклассники Табасаранского района встретились с участником СВО

1 февраля учащиеся Гимназии Табасаранского района и Хучнинской школы № встретились с участником СВО Юсуфом Алимагомедовым.

Юсуф Алимагомедов работал в должности специалиста Молодежного центра администрации Табасаранского района. В своей работе старался внести вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активно участвовал в общественной жизни муниципалитета. С самого начала СВО намеревался поехать в зону СВО.

После краткосрочной военной подготовки Юсуф служит сапёром.

В настоящее время Юсуф Алимагомедов находится в краткосрочном отпуске. Старшеклассники изъявили желание встретиться с ним, и он сразу же отозвался, так как работа с молодёжью, беседы с ними ему всегда были по душе.

Ребята с большим интересом слушали участника военных действий и задавали ему вопросы.

Рассказ Юсуфа был о буднях на передовой, о подвигах российских военнослужащих.

«Во все времена мужчины отстаивали национальные интересы своего государства. Это их святой долг», — рассказал Юсуф Алимагомедов. В словах участника СВО ребята увидели уверенность в скорой победе и гордость за нашу великую страну — Россию.