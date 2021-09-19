Старожил села Гоа воспользовался своим правом голоса

Вагидов Курбан Малаевич родом из села Гоа. Ему 90 лет, ведь родился он в далёком 1931 году. Он видел, как менялся облик республики в составе новой страны, как менялся Агул.

Он был уже сознательным ребёнком, когда мимо пронеслись жестокие годы Великой Отечественной войны.

Также он видел возрождение и аграрный подъем района и республики в послевоенные годы. Видел, как проводили первые электролинии, а пластиковые коробки радио и граммофоны сменяются черно-белыми телевизорами, касетными магнитолами, а скошенные травы подвозятся к домам не арбами, запряженными ослами, а грузовыми громоздкими автомобилями. И это было только начало начал.

В 90-е он уже был взрослым, умудренным опытом седовласым жителем Гоа, когда он увидел как распалась его страна — мощная махина под названием СССР, и общественно-политический строй окунулся в состояние коллапса и разрухи.

С тех пор он наблюдал рождение и становление новой страны, гражданином которой он стал, также неизменно живя в родном высокогорном селе Гоа, — Российской Федерации. Пропали с дорог грузовые машины, остались пылиться на полках подвалов кассетные магнитолы и выросло поколение юношей и девушек, не знающих, что такое черно-белый телевизор.

И сегодня в очередной выборной срок Вагидов Курбан не забыл о важности его голоса для огромной страны и явился на избирательный участок N 0017 для осуществления своего волеизъявления.

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