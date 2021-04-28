Старейшина Агульского района прокомментировал прямой эфир Сергея Меликова

Председатель Совета старейшин Агульского района Омаров Магомед Рамазанович прокомментировал некоторые тезисы выступления Сергея Меликова в ходе проведения прямого эфира.

Напомним, прямая линия с врио Главы Республики Дагестан, запланированная на 28 апреля, вызвала большой интерес среди населения. От граждан поступило огромное количество вопросов, большая часть из которых затрагивает социальную сферу.

Один из тезисов Сергея Меликова касался аварийности некоторых дагестанских общеобразовательных школ. В общей сложности их в республике 122. По словам Магомеда Омарова, решение вопроса аварийности школ позволит повысить качество условий обучения наших детей и создать необходимую технологическую базу для их гармоничного развития.

Также Магомед Омаров прокомментировал решение Сергея Меликова о необходимости разработки плана по оздоровлению Кикунинского консервного завода. Данное предприятие не работает с декабря 2020 года по причине нахождения на стадии банкротства.

Магомед Омаров выразил сожаление, что столь известное на Юге Дагестана предприятие испытывает сложности в производственной деятельности и выразил надежду, что ситуация совместными действиями будет разрешена в самое ближайшее время. Завод выпускал качественную продукцию, которая шла в употребление, в том числе детям младшего возраста.

Луиза Гусукаева