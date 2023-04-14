Сталинбек Култаев: «В рядах Вооруженных сил служите достойно, преданно и честно»

Служба в армии многим юношам открывала двери в большую взрослую жизнь, становилась как бы фундаментом для дальнейшего роста и развития молодого человека.

О священном долге каждого гражданина Отечества в дни весеннего призыва своим комментарием делится председатель Совета ветеранов войны в Афганистане Ногайского района Сталинбек Култаев.

– Мы на стыке 70-80-х годов прошлого века отдали свой долг Родине, защищая его интересы в Республике Афганистан, на южных рубежах страны. Мы тогда своими спинами прикрыли наше государство от ваххабизма и терроризма. Если бы этого не было, то террористы у нас появились бы намного раньше.

Это хорошо, что сегодняшние призывники не будут направлены в зону боев СВО, пусть служат в мирных регионах страны, набираются военного опыта, готовятся к предстоящей взрослой жизни, к работе на благо родной страны.

Я, к примеру, еще со школьной парты стремился стать в армии десантником, сам себя готовил к этому и добился своего. Если вы, ребята, также поставите перед собой цель и желание, проявите упорство и настойчивость, то обязательно достигнете своего: станете в армии отличником боевой и политической подготовки. Этого я вам всем желаю от души. В рядах Вооруженных сил служите достойно, преданно и честно. И еще я всем призывникам желаю, чтобы не забывали свою малую родину, своих матерей.

Возвращайтесь домой достойными людьми, готовыми отдать все силы для социально-экономического развития родного района, республики. После службы, если будет у вас желание, можете поступать в военные училища, оставаться и дальше в строю, – сказал Сталинбек Култаев.

Источник: Голос степи