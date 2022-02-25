Сталинбек Култаев: «Целью военной операции российских войск является не оккупация Украины, а ее демилитаризация и денацизация»

Вторые сутки продолжается, начатая руководством России специальная военная операция Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Военную операцию прокомментировал председатель Совета ветеранов Афганцев Ногайского района РД Сталинбек Култаев.

«Решение Президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины является единственно верным при создавшейся крайне опасной обстановке в этой стране в последние дни. Нагнетаемая уже в течение ряда лет США и западными странами ситуация, накаляла и без того тяжелую обстановку особенно на восточных приграничных областях Украины.

На протяжении 8 лет Россия призывала руководство Украины к мирному урегулированию имеющихся политических проблем в этой стране. Украина фактически игнорировала минские мирные переговоры по упорядочению обстановки в этой стране и взяла курс на вступление в ряды НАТО. А североатлантическому альянсу того и надо, чтобы через спину Украины вплотную приблизиться к нашим границам и угрожать безопасности ее суверенитету.

Руководство нашей страны также многократно обращалось и к США, и к странам НАТО о сотрудничестве по решению конфликта в Донбассе, предлагало свои пути выхода из кризисной ситуации. Однако, как мы все были тому свидетелями в свое время, все это не дало никаких результатов. Мирный путь обращений и призывов оказался исчерпанным.

Конечно, наша страна никогда не стремилась и не стремится силой решать такие проблемы. Да, и сейчас целью специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины является не оккупация этой страны, а ее демилитаризация и денацизация, потому что в последние годы на Украине стал поднимать свою голову, побежденный в 1945-ом нацизм. И в этом процессе не последнюю роль сыграли именно западные страны, которые сами в 30-х и 40-х годах прошлого столетия были оккупированы германскими фашистами. Хочу заявить, что нацизм никогда не приводил ни один народ или страну к благополучию. Это путь назад, в варварство. И мы должны пресечь у наших ближних границ развитие фашизма и милитаризма», – поделился своим мнением Сталинбек Култаев корреспонденту республиканской газеты «Голос степи».