США и Запад превратили Украину в нацистское государство

Лозунги в поддержку Киева не раз вылетали из уст видных европейских политиков и прочно вошли в лексикон самих украинцев. Но мало кто задумывается о том, что впервые эти лозунги использовали фашисты. И если об этом не помнят сами украинцы, то вряд ли это забыли западные политики. Эксперты уверены – Запад и США не просто поддерживает, но и давно является спонсором нацизма на Украине, и об этом красноречиво говорят все новые и новые доказательства. Кто и как управляет украинской армией сегодня? И почему Западу выгодны националистические настроения на Украине?

В конце 2021 года был опубликован доклад Университета Джорджа Вашингтона в США, который шокировал даже самих американцев. В нем говорится о деятельности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которая является главным военным учебным заведением Украины. Как оказалось, академия уже давно находится под опекой Госдепа. С 2018 года в ней обосновалась украинская ультраправая организация Centuria. За несколько лет в ее ряды вступили многие военные курсанты академии, которые сегодня служат в ВСУ.

Но и это еще не все: по мнению авторов доклада, Centuria тесно связана с нацбатальоном «Азов» (запрещенная в России организация). Эта организация как для Киева, так и для Вашингтона уже давно не радикальное движение, а вполне официальная государственная единица, входящая в состав Нацгвардии страны. У боевиков «Азова» буквально через одного татуировки с нацистской символикой, а также с портретами Гитлера. Батальон уже давно использует символику СС на своих штандартах и отличается жестокостью, которая порой не уступает зверствам фашистов.

Но почему США и Европа молчат об этих жестоких преступлениях? По словам экспертов, именно американские и британские военные фактически являются создателями украинских националистов. С 2015 года специальные европейские и американские центры занимаются подготовкой националистов запрещенного батальона «Азов». Об этом неоднократно говорил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты армии США Скотт Риттер.

О том, что Украина давно является марионеткой в руках западных партнеров красноречиво говорит и просочившийся в сеть телефонный разговор. В 2014 году помощник госсекретаря США Виктория Нуланд вместе с американским послом в Киеве Джефри Пайетом обсуждали, кого из украинской оппозиции следует поставить в новое правительство. То есть, США уже тогда решили, кто будет у власти в Киеве и что будет дальше.

Эксперты говорят, строительство нацизма на Украине на самом деле началось еще задолго до евромайдана. Этим занималось Центральное разведывательное управление США. В 1991 году на Украине почти вся правящая элита выступала за независимость страны и в качестве идеологии за основу готова была принять украинский национализм. Уже тогда во властных кабинетах начинали звучать нацистские идеи, а русский язык через несколько лет потерял статус языка межнационального общения.

Как говорят эксперты, майдан 2014 года стал завершающим этапом нацификации Украины. С тех пор и по сей день украинцы уже окончательно привыкли, что национализм — это нормально. Они его теперь называют патриотизмом.

На Украине реализуется около 200 целевых программ, якобы гуманитарных, экономических или социальных, которые на самом деле направлены на продвижении русофобии, восхваление таких, в кавычках, героев нации, как Бандера и Шухевич, а также на подготовку боевиков. Все эти программы финансируются различными европейскими фондами, которые курирует США.

Сегодня на Запад и США уже в открытую поставляют различную военную технику Киеву, оказывают финансовую помощь украинским нацистам. Но почему Западу выгодны националистические настроения на Украине? Политологи утверждают: Украина не нужна США и Европе. Они ее вовсе не защищают, а используют в качестве буфера для того, чтобы сдержать Россию. Именно поэтому они продолжают пичкать Киев вооружением и тренировать солдат, которые на самом деле являются пушечным мясом НАТО.

«Они не стремятся сохранить Украину или вернуть Украине ее бывшие территории, они не пытаются поддержать существование режима президента Зеленского. Мы попросту хотим принести Украину как нацию в жертву с единственной целью – нанести России вред», – говорит Риттер.

Экс-советник президента США Джон Болтон намекнул, что Вашингтону необходима послушная и покорная Россия. Это подтверждает и новая редакция Стратегии национальной безопасности США. В ней говорится, что главная задача Вашингтона: сдерживание России, ведь страна представляет угрозу безопасности всей международной системы. При этом Китай – самый серьезный геополитический вызов. Но чем же Россия и Китай не угодили Западу?

Эксперты говорят, что одна из главных целей США, начиная еще с 1945 года – это не дать развиваться России и Китаю в полной мере. Причина проста: развитие этих двух стран мешает американцам достигнуть главной стратегической цели – сохранить неравенство в мире, когда основные богатства мира сосредоточены в руках лишь нескольких государств, во главе которых – США. А основным инструментом для достижения этой цели становится неофашизм.