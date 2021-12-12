Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократили до двух суток

Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата», — говорится в документе.

О новых предписаниях Попова сообщила на прошлой неделе. Как объясняла глава ведомства, эти меры связаны с особенностями омикрон-штамма SARS-CoV-2: его «повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма».

Для приведения в соответствие региональных правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Дагестан COVID-19, в республике принят соответствующий Указ Главы РД.

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