Экономика

Средства, сэкономленные в результате госзакупок, могут быть направлены на решение важных социальных проблем

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Сергей Меликов провел совещание по исполнению республиканского бюджета, в рамках которого обсудил вопросы использования средств, возникших в результате экономии при проведении госзакупок.

Так, не потраченные регионом средства, образовавшиеся в результате экономии, возвращаются в бюджет и поступают в Резервный фонд Российской Федерации. И регион имеет возможность заявиться на финансирование иных социально-значимых вопросов.

В Дагестане сэкономленные средства планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры.

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