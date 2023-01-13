Средства, сэкономленные в результате госзакупок, могут быть направлены на решение важных социальных проблем

Сергей Меликов провел совещание по исполнению республиканского бюджета, в рамках которого обсудил вопросы использования средств, возникших в результате экономии при проведении госзакупок.

Так, не потраченные регионом средства, образовавшиеся в результате экономии, возвращаются в бюджет и поступают в Резервный фонд Российской Федерации. И регион имеет возможность заявиться на финансирование иных социально-значимых вопросов.

В Дагестане сэкономленные средства планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры.