Сразу три брата из села Шушия Новолакского района заключили контракты и отправились в зону СВО

Молодые дагестанцы все больше выбирают контрактную службу и отправляются в зону СВО для защиты целостности и сохранности Родины.

Так, сразу три брата Омаровы Заур, Зураб и Шарабутин, заключив контракты, отправились в зону СВО и находятся там практически с начала спецоперации.

Они отмечают, что военная служба по контракту – это не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества.

Ребята бок о бок защищают и очищают землю от украинских неонацистов. У ребят уже есть награды: Омаров Заур награжден медалью «За воинскую доблесть», а его брат Шарабутин — медалью Жукова. Такие они – наши защитники!