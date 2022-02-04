«Спутник V» никак не влияет на течение онкозаболеваний, заявил Мурашко

Вакцина «Спутник V» не может повлиять как-либо на течение онкологического заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В рекомендациях, в инструкциях по применению указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями. Что очень важно, никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью прошли все объёмы исследований, и она может быть рекомендована», — сказал Мурашко журналистам.

Он отметил, что вакцинация онкологических пациентов просто очень необходима. В инструкциях по применению «Спутника V» указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями, подчеркнул министр.

Источник: https://ria.ru/20220204/onkologiya-1771028802.html