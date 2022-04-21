Справку от нарколога можно получить по предварительной записи через госуслуги

В Минздраве организовали электронную запись на осмотр/освидетельствование врача-психиатра и врача-нарколога.

Очереди на прохождение осмотра/психиатрического освидетельствования можно избежать, если человек воспользуется сервисом Госуслуг и заранее запишется на приём в Республиканский психоневрологический диспансер по следующему номеру 8-988-785-17-48.

Регистратор проведёт его к специалисту в указанное в талоне время. Аналогичная возможность электронной предзаписи есть и в Республиканском наркологическом диспансере.