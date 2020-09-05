Справка о подготовке к Финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020

2-5 марта 2020 г. в Республике Дагестан прошел V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 50 компетенциям. 26 компетенций были представлены в основной возрастной группе (16-22 года), 10 компетенций в юниорской (14- 16 лет), 3 компетенции «Навыки мудрых» (50+) в возрастной группе старше 50 лет и 11 компетенций были презентационными.

По решению Союза «Агентство профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Отборочные соревнования на право участия в финале VIII Национального чемпионата проходили в очно-дистанционном формате 1-20 августа 2020 г. Республика Дагестан была представлена в 16 компетенциях.

По итогам Отборочных соревнований в Финал VIII Национального чемпионата представители Дагестана отобрались по следующим 7 компетенциям:

«Медицинский и социальный уход», «Предпринимательство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Технологии моды», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социальный уход» (юниоры).

Также, по решению Союза «Агентство профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 23 компетенции, по которым проводились соревнования и определились победители в рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Дагестан, получили право участвовать в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 напрямую, минуя Отборочный турнир. Это следующие компетенции:

«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Инженерный дизайн CAD», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», «Ювелирное дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Спасательные работы», «Выпечка осетинских пирогов», «Администрирование отеля», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (юниоры), «Промышленный дизайн» (юниоры), «Графический дизайн» (юниоры), «Веб-дизайн и разработка» (юниоры), «Фотография» (юниоры), «Разработка виртуальной и дополненной реальности» (юниоры), «Мобильная робототехника» (юниоры), «Медицинский и социальный уход» (50+), «Охрана труда» (50+), «Поварское дело» (50+).

По причине отсутствия соответствующей инфраструктурному листу соревнований материально-технической базы, в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» г. Каспийска, компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» проводиться не могут, о чем руководство учебного заведения уведомило Региональный координационный центр развития движения WorldSkills Russia в Республике Дагестан.

Таким образом, сборная команда Республики Дагестан сформирована из 35 человек по 28 компетенциям, из которых 17 — в основной возрастной группе (16-22 года), 8 — в юниорской (до 16 лет) и 3 — в возрастной группе 50+. Причем, в 15 из 28 компетенций наша республика будет представлена в финальных соревнованиях впервые. Для сравнения, в Финале Национального чемпионата в 2019 году от Дагестана было представлено 9 участников по 8 компетенциям.

Финальные соревнования VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдут 6-21 сентября 2020 года в Кемеровской области в очно-дистанционном формате.