Спортсмены Альберт Батыргазиев и Юсуп Батырмурзаев посетили Ногайский район

В честь именитых спортсменов в муниципалитете состоялись праздничные мероприятия. Основные торжества проходили в районном центре — селе Терекли-Мектеб. Здесь членов олимпийской сборной России встречали руководители учреждений, представители общественных организаций и глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков. Встреча гостей проходила в юрте, где был накрыт стол с традиционными ногайскими яствами. В свою очередь чемпион Олимпийских игр в Токио Альберт Батыргазиев поблагодарил всех за оказанный приём и отметил, что поддержка людей во время Олимпиады придала ему колоссальную силу. В ходе мероприятия спортсменам были вручены подарки. Кроме того, было озвучено решение о переименовании одной из улиц села Терекли-Мектеб в улицу имени Альберта Батыргазиева.

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