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Спорткомплексу в селе Леваши присвоено имя председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова

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Об этом сообщили в администрации Левашинского района.

Почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов умер 4 декабря прошлого года в городе Махачкале. Он возглавил Дагестан в период после развала СССР, при нем в 1994-м была принята Конституция Дагестана. В 1998 году Магомедов смог взять под контроль ситуацию после попытки вооруженного переворота в республике, а год спустя — остановить боевые действия на территории Дагестана после вторжения чеченских боевиков. В этом году 15 июня ему исполнилось бы 93 года.

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