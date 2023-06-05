Спорткомплексу в селе Леваши присвоено имя председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова

Об этом сообщили в администрации Левашинского района.

Почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов умер 4 декабря прошлого года в городе Махачкале. Он возглавил Дагестан в период после развала СССР, при нем в 1994-м была принята Конституция Дагестана. В 1998 году Магомедов смог взять под контроль ситуацию после попытки вооруженного переворота в республике, а год спустя — остановить боевые действия на территории Дагестана после вторжения чеченских боевиков. В этом году 15 июня ему исполнилось бы 93 года.