Спортивные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Махачкале

Спортивные мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли сегодня, 4 ноября, в Махачкале. Их организатором выступило министерство по физической культуре и спорту республики.

На стадионе имени Елены Исинбаевой были организованы спортивные состязания «Веселые старты» среди учащихся спортивных школ города. Также юные спортсмены приняли участие в забегах на короткие дистанции.

«Мы по традиции проводим спортивные мероприятия, приуроченные Дню народного единства. К сожалению в этом году в условиях пандемии спортивные мероприятия ко Дню народного единства проводятся только на свежем воздухе. Для страны это очень значимый праздник, символизирующий сплоченность и единение страны. Особенно это важно понимать подрастающему поколению», — отметил первый замминистра спорта республики Зайнал Салаутдинов.

Кроме того, сегодня в Каспийске, во Дворце спорта имени А. Алиева пройдут игры чемпионата России по волейболу, посвященные Дню народного единства. Матчи пройдут без зрителей.