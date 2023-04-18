Спортивное общество «Динамо» встречает свое 100-летие

18 апреля 2023 года Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполняется 100 лет. Вековой юбилей — важное и знаковое событие не только для всех, кто отождествляет себя с «Динамо», но и для многочисленной армии спортивных болельщиков и любителей спорта.

С первых лет своего существования Общество «Динамо» стало символом молодости, силы, красоты и здорового спортивного азарта. Эта энергия, заложенная на стадии становления Общества, стала стержнем, позволившим сохранить «Динамо» в масштабах страны как единый коллектив, и доказать, что «Динамо» – это не просто традиции, насчитывающие десятилетия, это – традиции побеждать.

Московское пролетарское спортивное общество «Динамо» было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. На протяжении всей истории существования общества его полное официальное название несколько раз менялось, однако краткое «Динамо» – никогда не изменялось.

В 1926 году появилась знаменитая динамовская эмблема – белый ромб, в котором была заключена литера «Д», были утверждены образец флага и бело-синяя форма спортсменов, и эмблема общества никогда не менялась.

«Динамо» быстро развивалось, становилось более массовым обществом, активно пропагандировало здоровый образ жизни и к 1929 году имело региональные отделения уже в 200 городах страны. Обществу принадлежат приоритеты в возрождении и развитии в СССР бокса, стрелкового спорта и самбо.

Динамовские спортсмены долгие годы были сильнейшими в этих видах спорта, а тренеры создали уникальную методику преподавания и проведения тренировок. С первых лет своего существования «Динамо» уделяло большое внимание работе с детьми и подростками, их физическому воспитанию.

В 1934 году были созданы коллективы «Юный динамовец», в которых начинали свой спортивный путь десятки заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны. За выдающиеся успехи в развитии спорта «Динамо» в 1937 году было удостоено ордена Ленина.

В годы ВО войны на базе общества «Динамо» формировались первые отряды добровольцев. В историю войны вошли по праву футбольные матчи ленинградского Динамо в дни блокады и, а также знаменитый «Матч смерти» между сборной немецких авиаторов и футболистами клуба «Динамо».

В послевоенные годы общество «Динамо» одним из первых быстро возродилось и начало быстро развиваться. Успешные выступления динамовцев на международной спортивной арене способствовали росту популярности и авторитета общества внутри страны и за рубежом. Начиная с первых послевоенных годов, динамовцы более 800 раз становились обладателями Олимпийских медалей разного достоинства.

Футбольный клуб «Динамо» Москва, начиная с 1-го чемпионства в стране в 1936 г. за свою историю 11 раз становились чемпионами страны, завоевали 6 кубков страны и 1 супер — кубок, участвовав во всех чемпионатах Союза. В составе «Динамо» блистали вратарь Лев Яшин, защитники Крижевский и Царев, полузащитники и нападающие Савдунин, Рыжкин, Кузнецов, Сальников и Мамедов.

Сегодня Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» продолжает успешно работать и развиваться, оно имеет 82 региональных отделения. «Динамо» — это не только прославленные хоккейный и футбольный клубы, но также это клубы баскетбола, водного поло, волейбола, гандбола, автоспорта и бокса. Гамма призов и кубков у общества «Динамо» весьма разнообразна.

В настоящее время Общество культивирует 80 видов спорта, из которых 44 вида являются олимпийскими. Более 1 300 динамовцев входят в состав сборных команд России по 50 видам спорта. Свыше 230 тысяч детей и подростков занимаются в динамовских спортивных секциях и профильных клубах, а более 300 тысяч спортсменов ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях под эгидой «Динамо». В 2013 году Госбанк России выпустил к 90-летию общества памятную медаль

История общества «Динамо» – это история славных спортивных побед, удивительных судеб спортсменов и тренеров.