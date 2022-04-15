Спорт Дагестана выбрал себе имя Нурмагомеда Гаджимагомедова

Только недавно объявлялось о том, что все турниры по вольной борьбе среди юношей будут носить имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Сегодня его именем также решено назвать спортивную школу в Лакском районе.

Данное решение было принято на высшем республиканском уровне Комиссией при Главе РД по увековечиванию памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в РД. Из восьми имен заслуженных Дагестанцев Комиссия единогласно проголосовала за имя Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Его имя также будет носить одна из улиц Махачкалы. Его имя будет увековечить и в мемориальном комплексе «Наши герои» в селе Кумух.