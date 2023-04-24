Спикер парламента Дагестана передал в зону СВО четыре внедорожника

Сегодня, 24 апреля, по инициативе Председателя Народного Собрания РД Заура Аскендерова из поселка Манас Карабудахкентского района в зону СВО отправлено четыре внедорожника.

Автомобили «Нива» закуплены для военных нужд за счёт личных средств спикера республиканского парламента. Они будут отправлены в Ростовскую область, где их распределят по пунктам назначения. Такая техника очень востребована на передовой, автомобили будут помогать в эвакуации раненых и работе медицинских служб.

Ранее Председатель Народного Собрания РД вручил ключи от автомобиля «Нива» и депутату-добровольцу Абдулле Магомедову, который отправился на машине в зону боевых действий.

«В Послании Народному Собранию Глава Дагестана уделил особое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей. Надо сказать, что депутаты парламента регулярно оказывают гуманитарную помощь участникам СВО, поддерживают их родных, содействуют в решении вопросов. Мы будем и дальше продолжать эту работу, ведь забота о тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны, – одна из главных задач на сегодняшний день», — подчеркнул Заур Аскендеров.