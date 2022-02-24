Общество, Политика

Спецоперация не война, а защита людей…

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Магомед Магомедов, политолог:

В обращении к нации Президент РФ В. Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 частью 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принято решение о проведении специальной операции, подчеркнул российский лидер.

Он также напомнил, что оккупация Украины не входит в планы российского руководства. Как становится понятным, целью операции является «демилитаризация и денацификация Украины», защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Путин обращает внимание на то, что Россия намерена преследовать на Украине лиц, виновных в преступлениях против мирного населения и российских граждан. Очевидно, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, пока от соседней Украины исходят угрозы. Путин призвал украинских солдат покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям.

Вместе с тем он предостерег от попыток помешать России в проведении операции, а также от создания угроз стране. «Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались». Кроме того, Путин подчеркнул, что российские власти готовы к любому развитию событий и приняли все необходимые решения. Российский лидер возложил ответственность за кровопролитие на украинские власти, а также указал, что ведущие государства НАТО поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов. И спецоперация необходимый шаг. Цель – защита людей, которые на протяжении многих лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.

Источник: Дагестанская правда

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