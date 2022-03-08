Чтобы исправить эту ситуацию, на помощь Украине отправился американский «спецназ блогеров». По сведениям СМИ, специалисты по дезинформации будут базироваться на территории Польши. Их цель: создание и продвижение качественных фейков для формирования негативного к России мнения в мире, а также нагнетание паники и недовольства в самой России.