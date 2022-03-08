Спецназ блогеров

С начала военной спецоперации России на Украине прошла неделя. Российская армия практически полностью уничтожила систему ПВО и военно-воздушные силы Украины, заблокировала жизненно важные магистрали. Блокирован Мариуполь, взят под полный контроль Херсон. Войска Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулась на 75 километров вглубь, Донецкой народной республики — на 58 километров. Продвижение российских войск по территории Украины осуществляется высокими темпами.
На этом фоне ужесточается война в информационной сфере. С украинской стороны ежедневно в огромном объеме поступают в интернет фейки, которые вызвали раздражение даже у британской медиакорпорации ВВС. Фейками оказались многие яркие видео и фотографии, на которых дети пытаются остановить российских солдат, кадры с бегством от обстрелов.
Видео, где маленькая девочка ругает «русского» солдата, оказался снят в Палестине. Видео с украинским пилотом, который атакует российский истребитель, взят из заставки видеоигры. Кадры бегства киевлян от «русского обстрела» — со съемок фильма «Калейдоскоп».
Общественная палата РФ подсчитала, что в сети появилось уже более чем полтора миллиона фейков о спецоперации на Украине. Один из командиров взвода ВСУ оценил, что 70 процентов сообщений в СМИ Украины о спецоперации являются дезинформацией.
Украинские власти старательно распространяют якобы перехваченную разведкой информацию, что в России готовятся ввести военное положение, провести массовую мобилизацию и направить на линию столкновения призывников. Ежедневно они сообщают о тысячах погибших российских военных. Если их послушать, получится, что Россия уже готовится сдать Москву и капитулировать на условиях Украины!
Подобные фейки разоблачаются сами по себе спустя несколько дней. Поэтому доверие к словам украинской стороны стремительно падает, и это вызывает раздражение на Западе. Украина начинает проигрывать не только на полях сражения, но и в информационном поле.
Чтобы исправить эту ситуацию, на помощь Украине отправился американский «спецназ блогеров». По сведениям СМИ, специалисты по дезинформации будут базироваться на территории Польши. Их цель: создание и продвижение качественных фейков для формирования негативного к России мнения в мире, а также нагнетание паники и недовольства в самой России.
Одним из первых актов стала масштабная редактура «Википедии». В статьях, посвященных истории Украины, взаимоотношениям России с НАТО, не говоря уже про военную операцию на Украине, появились многочисленные поправки, которые формируют у читателя выраженное антироссийское мнение.
Параллельно с этим со стороны Запада идет неприкрытая атака на российскую точку зрения, которая, в отличие от украинской, не содержит фейков.
Материалы официальных информационных источников помечаются значками, что это «русская пропаганда», их выдача и поиск на зарубежных платформах блокируются.
Также осуществляется хакерская атака на российские источники информации. Особенно яркой стала DDOS-атака на сайт ВЦИОМ сразу после публикации на нем данных о поддержке спецоперации России абсолютным большинством граждан (68 процентов опрошенных).
Эта атака хакеров вместо мотивированной и взвешенной критики только подтверждает правоту и объективность опроса. Но Запад очень не хочет, чтобы россияне убедились в своей сплоченности.
Источник: https://gorod55.ru/news/politics/04-03-2022/spetsnaz-blogerov