Специализированные «росгвардейские» классы оснастили в Дагестане

Новое оборудование передали «росгвардейским» классам 7 школ Республики Дагестан. Мероприятие прошло на базе Гимназии №1 г. Махачкалы.

В нём приняли участие первый заместитель Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Табир Маликов, советник Главы РД Наип Сепиханов, заместитель министра образования и науки РД Аида Далгатова, заместитель начальника управления — начальник отделения по военно-политической (политической) работе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РД Башир Алимов.

Табир Маликов отметил, что по поручению Главы республики Сергея Меликова и при личном участии Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Владислава Толстюка продолжается оснащение «росгвардейских» классов. Он также поблагодарил школьников за поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Те ребята, которые сейчас на передовой, гордятся вами, и благодарны вам за поддержу и верят, что вы станете такими же достойными сыновьями своей родины», — сказал он.

Заместитель министра образования и науки РД Аида Далгатова обратилась к учащимся и пожелала им успехов в учёбе.

«Совсем недавно в республике открылось 14 «росгвардейских» классов на базе общеобразовательных организаций. И гимназия №1, в стенах которой мы находимся, не стала исключением. Я поздравляю вас, что у вас есть возможность обучаться таком классе. Мы вами гордимся и желаем всего самого наилучшего. Лучших вам образовательных результатов и достижения больших высот», — сказала она.

Отметим, специализированные «росгвардейские» классы открыты на базе 7-х классов школ Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Левашинского района.