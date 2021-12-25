Специалисты ЗАГСа отмечают свой профессиональный праздник

Акты гражданского состояния — это действия граждан и события в сфере их личной жизни, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние гражданина. Для важнейших из них установлена обязательная государственная регистрация.

Кроме того, ЗАГС – это учреждение, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Самые важные моменты жизни человека проходят при свидетельстве специалистов данного учреждения. Свой первый документ мы получаем в ЗАГСЕ, здесь же происходит регистрация брака и так далее.

Все аспекты работы данного учреждения мы обсудили с Рамазановой Нурият Муталибовной. Устроилась в отдел ЗАГСА Агульского района в 1989 году. После окончания университета проработала два года в Ричинской средней школе учителем русского языка и литературы. Так как, в то время после окончания университета дипломы сразу не выдавались, нужно было сначала отработать по специальности, только потом выдавали дипломы.

— Нурият Муталибовна, расскажите об основных аспектах вашей работы?

— Я всю жизнь хотела работать по специальности. Это мое призвание, я очень люблю детей. Но судьба распорядилась по-своему. Работа в ЗАГСе тоже очень интересная, потому что ты всегда находишься в круговороте событий, как в хороших, так и в печальных. Я работаю уже более 30 лет, в общении с людьми приходиться быть и психологом и юристом.

— Что можно рассказать про работу в ЗАГСе?

В начале, когда устроилась, конечно, работать было легче. Регистрацию актов гражданского состояния вели только администрации сельских поселений, они регистрировали акты и выдавали документы, затем сводную информацию записи актов передавали в отдел ЗАГСа. А мы затем составляли отчеты, и вторые экземпляры передавали в республиканский архив ЗАГСа. Входящая-исходящая корреспонденция, повторные свидетельства, внесений исправлений, все это велось в отделе ЗАГС, когда я только устроилась сюда. Потом уже с годами работа стала более объёмной, отношение к документам стало серьезнее. Ошибки, которые ранее были незаметнее, или не имели особого значения, теперь недопустимы.

— Скажите, как изменилась работа ЗАГСа за общий период вашей работы?

— С 2009 года отдел ЗАГСа и все сельские поселения перешли на новую программу МАИС «ЗАГС» и после все документы оформлялись и выдавались в печатном варианте. Это привело в нормализацию все документы. Раньше, когда секретари составляли документы на бумажном носителе и от руки, возникали сложности связанные с каллиграфией. А документ он очень важен и одна буква полностью меняет все его основные характеристики, и после таких ошибок человек страдал, не мог получить паспорт, пособия, пенсию. Это возникало в связи с тем, что документы являются основой приобретения прав, льгот, пособий. Одним словом все взаимосвязано. В этом плане после перехода на программное обеспечение МАИС «ЗАГС» стало намного легче.

С 2019 года с 1 октября все ЗАГСы России, в том числе и мы перешли на регистрацию в едином государственном реестре ЕГР «ЗАГС».

— Что это значит?

— Мы регистрируем запись актов гражданского состояния, подписываем их электронной цифровой подписью, затем вносим данные в единую базу. Главным оператором этой единой базы является Федеральная налоговая служба РФ. Они в свою очередь доставляют эти сведения в статистику и в пенсионный фонд.

— Какие услуги вы предоставляете населению?

— Мы регистрируем рождение, смертность, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, перемена имени, усыновление-удочерение, вносим изменения, исправления в состояние гражданского акта, если ранее были допущены ошибки и если на то, есть соответствующие основания. Если заявитель не предоставляет основания, то мы это дело направляем в суд для дальнейшего рассмотрения. Также мы выдаем повторные свидетельства по всем видам документов, регулируем выдачу архивных справок. Заявители могут обращаться напрямую к нам, а также через МФЦ и получить повторные свидетельства, оформить заявление на получение архивных справок, расторжение брака по совместному заявлению, а также заявление на заключение брака. Затем из МФЦ все заявления с помощью курьерской отправки передаются к нам, мы рассматриваем эти заявления, а затем курьер забирает готовые документы на выдачу.

— Озвучьте основные демографические показатели по району?

— Если сравнить данные по рождаемости с прошлым годом, то, конечно, цифры значительно понизились. Это говориться о том, что молодежь уезжает. За истекший период были зафиксированы социально-демографические показатели следующего характера. За 2021 год родилось 69 человек, ушли из жизни 49 человек. За текущий год было зарегистрировано 13 браков, однако при этом было выдано 12 свидетельств о расторжении брака. И другие показатели, в числе которых, например, перемена имени. Таких случаев было зарегистрировано 4. Однако наблюдается такая тенденция, что семейные пары не регистрируют свои браки в ЗАГСе в своих личных целях, что отрицательно сказывается на социальных показателях.

— Какое событие вы можете выделить наиболее ярким?

— Был такой случай. Пришла молодая пара на расторжение брака. Невеста была с города, а парень сельский. Сопровождала их мама со стороны невесты. Было видно, что молодые не сами пришли к данному решению. Особенно это видно было на лице парня. Видя эту ситуацию я решила помочь паре. И начала вести беседу с молодыми. На что парень прямым текстом заявил, что не имеет желания разрушать брак. А невеста после недолгой беседы смягчилась и была согласна остаться в браке. В этот момент, узнав, что я пытаюсь примерить молодых, в кабинет ворвалась мать, и начала требовать, чтобы я приняла заявление. Затем я попыталась выяснить причину развода. На что мать ответила, что она растила дочь не для сельских работ, что ее не устраивает бытовые условия. Мать была настроена решительно. Хоть с тех пор прошло уже много лет мне до сих пор обидно, что они разошлись из-за того, что вмешалась мать.

— Какие интересные имена были на вашей практике?

— Сейчас в основном детям дают наши мусульманские имена. Среди мальчиков самое распространённое имя — Мухаммад, Рамазан, Курбан. Среди девочек последнее время часто встречаются – Марьям, Сафия, Хадиджа.

Во время конвертации, которая проходила с 2017 по 2020 год, все записи актов гражданского состояния 1936 которые были на бумажном носители мы это все перевели в электронный вид, они у нас в базе. И вот во время конвертации мы встречались с интересными именами: Зита, Гита, Рекардо, Сайха, Раджун, Батиай, Батикай.

Эти и другие моменты позволяют фиксировать в социально-демографических показателях основные тенденции в жизни нашего района. Надеемся, что все эти показатели будут лишь в положительном ключе.

Луиза Гусукаева