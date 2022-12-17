Специалисты ВУС Новолакского района помогают призывникам собрать необходимые характеристики пред отправкой на срочную службу

Такая работа активно ведется специалистом, занимающимся вопросами воинского учета в селе Новокули Новолакского района Гайдаровой Кабилат.

️Вот и на сей раз, вместе с призывником-односельчанином, она помогает в написании характеристики в сельской администрации. Этот тип документов постоянно сопровождает молодых людей в их взаимоотношениях с военкоматами.

Призывник уже в эти дни отправляется на срочную службу в свою воинскую часть. Сплоченная работа сокращает время на сборы необходимых документов, оказывает поддержку призывнику и его родителям, что, в целом, и облегчает работу самого Военного комиссариата.

️Напомним, 1 ноября начался осенний призыв граждан РФ на срочную службу в армию. Он продлится до 31 декабря.

В частности, подчеркивается, что срочников в зону СВО не отправят и служить на освобожденных территориях они не будут.