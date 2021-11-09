Специалисты ЦУР РД приехали в Буйнакск

8 ноября руководитель ЦУР РД Султан Абдуралимов посетил с рабочим визитом Буйнакск и Буйнакский район. В рамках поездки специалисты ЦУР РД осмотрели помещения Муниципального центра управления Буйнакского района. Кроме того, в ходе посещения городской администрации были озвучены основные проблемные темы, поступающие в систему «Инцидент Менеджмент», в числе которых проблемы связанные с отоплением, водоснабжением и мусорный вопрос. По словам мэра города Буйнакск Исламудина Нургудаева, обращения людей не остаются незамеченными.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники