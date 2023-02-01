Специалисты Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции рассказали как получить направление на проведение ЭКО

При наличии показаний на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) могут претендовать пары с диагнозом бесплодие. При этом не имеет значения, состоит ли семейная пара в законном или гражданском браке. Пройти ЭКО может и одинокая женщина, не имеющая партнера. В таком случае она может выбрать донора из имеющегося в Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции (РЦОЗСиР) банка спермы.

В каких случаях ставится диагноз бесплодие?

В ситуациях, когда у женщин до 35 лет в течение года и у женщин старше 35-ти за 6 месяцев при регулярной половой жизни без использования контрацептивов беременность не наступает. В данной ситуации следует обратиться к врачу-репродуктологу.

Предварительное обследование такой супружеской пары выполняется в медицинских организациях по месту жительства пациентов, в женских консультациях и межрайонных Центрах охраны здоровья семьи и репродукции Хасавюрта и Дербента.

После проведения предварительного обследования врачом акушером-гинекологом оформляется выписка из медицинской документации и представляется на рассмотрение врачебной комиссии Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции.

В случае положительного решения врачебной комиссии, пакет документов супружеской пары направляется в Минздрав Дагестана. Информация о пациенте вносится в электронный лист ожидания на сайт министерства, под присвоенным пациенту шифром. Отследить движение очереди можно на сайте РЦОЗСиР — www.repro-dag.ru в разделе «Информация по ОМС».

Отметим, процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доступна жителям Дагестана по полису ОМС, т.е. совершенно бесплатно дня пациента.