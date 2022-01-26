Специалисты отмечают осложнение ситуации с коронавирусом в Дагестане

По последней информации, в Дагестане всего выявлено около семидесяти тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки положительный анализ на коронавирус пришел 290 жителям республики.

Согласно статистическим данным, на двадцатое января текущего года в Агульском районе с начала пандемии зарегистрировано 177 пациентов, заболевших коронавирусом. Учитывая осложнение ситуации в республике, вызванное высоко заразным штаммом «омикрон», вполне возможно ухудшение ситуации и в районе. Для противодействия этому нужно не забывать простейшие профилактические мероприятия, которые упростят вам борьбу против вируса. По словам специалистов, здесь предписания такие же, как и при других штаммах: ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекция и своевременная гигиена рук. Ряд специалистов категорически запрещают касаться глаз и носа не продезинфицированными руками, это связано с тем, что слизистые ускоряют процесс инфицирования. Сейчас конец зимы, организм ослаблен вирусами и авитаминозом, большое значение приобретает питание, питьевой режим и здоровый образ жизни.

Не допустить осложнение обстановки – наша общая задача, которая решается коллективными усилиями и общими действиями!

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