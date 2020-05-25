Специалисты Минздрава России прибыли в Дагестан

6 врачей из Минздравав РФ приехали в Дагестан 20 мая, встретились с министром здравоохранения РД и посетили больницы в Махачкале, Дербенте, Хасавюрте, Дахадаевском и Тляратинском районах.

Ирина Трагира, врач из приехавшей группы, рассказала о проделанной работе. Это консультирование пациентов реанимационных отделений всех посещенных медучреждений. Она отметила серьезность ситуации с распространением болезни в республике и сказала, что из-за своевременных действий Минздрава РД обеспечено достаточное количество коек, районы получили необходимое медицинское оборудование и средства защиты.

Трагира подтвердила хороший уровень знаний дагестанских врачей, но добавила, что методика лечения заболевания постоянно подвергается корректировке. В частности, если ранее диагноз ставили по подтверждённым тестам, то теперь применяются клинический и рентгенологический методы. Эти изменения оценки, по словам врача, стали причиной появления в СМИ информации о некорректности статистических данных по коронавирусу.

Добавим, что в данный момент в республике находится замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, который на совещании Джамалудином Гаджиибрагимовым заявил, что федеральный Минздрав направил в регион необходимые в лечении COVID-19 медикаменты. По его словам, потребность в лекарствах скоро будет удовлетворена.