Специалисты Минздрава РФ подвели итоги трехнедельной командировки в Дагестан

За три недели, что пробыли специалисты Минздава РФ в республике, они успели посетить более двадцати муниципалитетов и провести консультации тремстам пятидесяти пациентам, тяжело перенесшим COVID-19. В группу, прибывшую в Дагестан, вошли специалисты лучших клиник России и трех столичных медицинских вузов.

Руководивший группой Вадим Тестов отметил улучшение ситуации с распространением вируса в республике. Специалист рассказал, что во время их приезда Дагестан переживал пик пандемии, сейчас наблюдается снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом.

Добавим, что в Дагестане еще продолжают работу шесть врачей, направленных правительством столицы. Специалисты успели посетить ряд медучреждений, работающих с больными CОVID-19, и проконсультировать тяжело больных.