Специалисты Минздрава РД рассказали о причинах роста инфицирования COVID-19 и методах борьбы с этим

17 июня состоялась пресс-конференция представителей Министерства здравоохранения РД по ситуации с коронавирусной инфекцией. В рамках пресс-конференции было отмечено, что за последние две недели наблюдается рост количества граждан, инфицированных COVID-19. Ежедневно госпитализируется сто сорок, сто пятьдесят человек. По мнению специалистов, пандемия закончится только в случае формирования коллективного иммунитета, который возможен лишь при высоком уровне вакцинации населения. Сегодня для проведения процедуры прививания открыто 86 прививочных пунктов. В республику поставляются три вида вакцины. Все они имеют свои характеристики и особенности. У всех вакцин имеются противопоказания. Список показаний для вакцинации постепенно расширяется. По сообщениям производителей вакцины, они защищают от всех штаммов вируса. Однако, важно вакцинироваться быстрее чем произойдет мутация вируса.

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